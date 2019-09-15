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Zanlının evinin önünde arbede çıktı

’da, 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının evini taşımak isteyen yakınlarına, maktullerin akrabaları saldırmak istedi. Polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Zanlının evinin önünde arbede çıktı
ADANA'DA, 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının evini taşımak isteyen yakınlarına, maktullerin akrabalarının saldırı girişimini polis engelledi. Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, 22 Ağustos'ta 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Güçlü Doğan T'nin yakınları, zanlının evini taşımak istedi. Katil zanlısının annesi, babası ve bir yakınının, evi taşımak için kamyonla mahalleye girdiğini öğrenen maktullerin akrabaları, evin bulunduğu sokağa gitti. Zanlının anne ve babasının kendilerine verilmesini isteyen maktullerin yakınları, mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılamayınca polis çağırıldı. Kalabalığı dağıtmakta güçlük çeken ekipler, biber gazı kullanarak saldırı girişimini engelledi. Zanlının yakınları, polis aracıyla mahalleden çıkarıldı.
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Zanlının evinin önünde arbede çıktı
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