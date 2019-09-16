Atıklar gelecek için toplanıyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan Atık Getirme Merkezi bugüne kadar çevreye zarar verebilecek tonlarca nitelikli atığın geri dönüştürülmesini sağladı. Merkezde bugüne kadar 27 bin 555 kilogram elektrikli ve elektronik eşya, 4 bin 140 kilogram akü, 16 bin 971 kilogram lastik, 13 bin 146 kilogram koltuk-kanepe ile 332 bin atık pilin toplanmasını sağladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geri dönüşümün özellikle gelecek nesilleri çok yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Vatandaşımızın verdiği destekle büyüyen geri dönüşüm projelerimizle gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. E-MÖP projesi kapsamında 2018 yılında kurulan Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı gurupta atık toplanıyor. Tesiste çok önemli sonuçlar elde ettik" dedi. Aydınlar Mahallesi'nde 7 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan Atık Getirme Merkezi'ne ilişkin bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tesiste; ambalaj atıkları, tekstil ürünleri, atık pil-akümülatörler, atık flüoresan lambalar, atık elektrikli-elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, koltuk-kanepe gibi hacimli atıklar, ömrünü tamamlanmış lastikler gibi atıkların toplandığını anlattı. Başkan Fadıloğlu, Atık Getirme Merkezi'nde; 27 bin 555 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, bin 951 kilogram bitkisel atık yağ, 4 bin 140 kilogram atık akümülatör, 16 bin 972 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 13 bin 146 kilogram koltuk-kanepe gibi hacimli atık, 332 bin 321 adet atık pil topladıklarını söyledi.Uygulanan geri dönüşüm projeleri için halktan daha çok destek isteyen Fadıloğlu, "Çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi adına uyguladığımız geri dönüşüm projeleri kapsamında her yıl çok önemli rakamlara ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizi taviz vermeden devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızdan, uyguladığımız geri dönüşüm projelerine destek vermelerini rica ediyorum" dedi.