Çocukları için yolu trafiğe kapattılar

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'DE çocuklarının okul yolunda bulunan ana yola üst geçit isteyen veliler, çevre yolunu trafiğe kapatarak, eylem yaptı. Daha önce birçok kez bölgeyle ilgili üst geçit taleplerinin olduğunu iddia eden veliler, 4-5 öğrencinin bu yolda araba çarpması sonucu yaralandığı dile getirdi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda okuyan bir öğrenci okula gittiği sırada, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine veliler de okul çıkışında toplanarak, çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. Daha öncede birçok kez bölgeyle ilgili üst geçti taleplerinin olduğunu iddia eden veliler, bugüne kadar 4-5 öğrencinin aynı noktada yaralamalı trafik kazasına karıştığını dile getirdi. Sloganlar atarak Hüseyin Okan Merzeci Bulvarını trafiğe kapatan velilere, üst geçit taleplerini dile getirdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan veliler, ardından polislerin kendileriyle konuşmasıyla eylemlerini sonlandırdı. Üst geçit istediklerini belirten Duygu Şimşek "Benim çocuklarım buradan rahat gelip gitsinler. 1,5 yaşında bebeğim var, kimsem yok. Ben küçük çocuğumu sabah bırakıp, diğer çocuğumu okula götüremiyorum. Üst geçit olursa çocuklarım buradan rahat bir şekilde gitsin. Sürekli kaza oluyor. Arabalar durmuyor. Bugüne kadar 4-5 kaza oldu. Çocuk metrelerce uçtu, olduğu gibi yere düştü. Ağır bir şekilde yaralandı. Biz bunu mu hak ediyoruz. Bu benimde çocuğum olabilirdi" dedi.