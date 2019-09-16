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Dağ keçisi ve geyiklere ziyaretçi ilgisi

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Dağ keçisi ve geyiklere ziyaretçi ilgisi
ADANA'NIN Pozantı ilçesinin önemli su kaynaklarından Şekerpınarı mevkisine gelen ziyaretçiler, Toros Dağları'nda yaşayan dağ keçileri ile geyikleri yakından görme şansı yakalıyor. Toros Dağları, iklim özellikleri ve bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Sarp yamaçlarıyla Toros Dağları, dağ keçisi ve geyiklerin önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, dağ eteklerinde yer alan ilçenin, yaban hayvanları için de önemli bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Çay, "Toros Dağları, bitki örtüsü ve keskin yamaçlarıyla yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebildiği önemli bir yer. Bu hayvanları korumak için biz de uğraş veriyoruz. Bu kapsamda Pozantı'da Av Koruma Birimi var. Karanfil Dağı mevkisiyle Kamışlı ve Hamidiye mahalleleri sınırında da dağ keçileriyle ilgili çiftliklerimiz var. Burada dünyaya gelen yavruları yaşam alanına bırakarak neslinin devamına katkı sağlıyoruz" dedi.
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Dağ keçisi ve geyiklere ziyaretçi ilgisi
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