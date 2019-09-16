HKÜ yeni dönem için gün sayıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bünyesine yeni katılan; ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine merhaba demek için gün sayıyor. Türkiye'nin dört bir yanından tercih edilerek kontenjanının tamamına yakınını dolduran HKÜ, 2019-2020 eğitim öğretim yılında güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine, oryantasyonla merhaba diyecek. Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan, yeşil ve akıllı kampüse sahip özel bir mimari yapıyı içinde barındıran HKÜ; kampüs olanakları, burs imkânları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında kurulan ve tarihi İpek Yolunu dünyaya bağlayan bir kent üniversitesi olan HKÜ; 7 fakülte, 25 bölüm, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile hızla büyüyüp gelişerek Türkiye'nin önemli vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor. Yeni dönemi büyük bir heyecan ve dopdolu etkinlikleriyle karşılayacak olan HKÜ'de öğrencileri, akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu bir kampüs bekliyor. Bu yıl da A Plus üniversite olmaya hak kazanan HKÜ'de yerleşke ve yaşamın doyuruculuğunun yanı sıra uluslararası akreditasyona sahip kaliteli dil eğitim sistemi, etkili sınıf danışmanlığı, erişilebilir yönetimi ve interaktif uygulamaları ile geleceğin yetişmiş insan gücünü ekosisteme dâhil etmeyi amaçlayan kaliteli ve başarılı eğitim imkânını bulmak mümkün.Alanında uzman güçlü akademik kadrosuyla yeni döneme hazır olan HKÜ 288 öğretim elemanı ile yeni öğrencilerini karşılayacak. 2019-2020 sezonuna, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin olanaklarına ve şehre hızlı adapte olmalarına yardımcı olmak amacı ile düzenlenecek "INT 100 Üniversite Hayatına Giriş ve Oryantasyon Programında" öğrenciler bir çok konu hakkında bilgi ve donanım elde edecek.