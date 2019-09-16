İki kadın iki lezzet ustası

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NIN tanınmış iş kadınlarından Senem Gökçenbulur ve Sonay Koltuk, Big Chefs sokağında "Sihirli Pasta Atölyesi" adında pastane açtılar. İşadamı Tamer Bilici ve Mehmet Ali Bilici'nin eşi Pırıl Bilici, "Sihirli Pasta Atölyesi" adlı iş yerinin açılış kurdelesini kesti. Açılışa iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Senem Gökçenbulur ve Sonay Koltuk, uzun zamandır böyle bir iş yeri açmayı planladıklarını belirterek "Bu iş yerimizde ev tipi yaş pastalar, doğal sağlıklı ürünlerden yapılıyor, Pasta, kurabiye, kanepe gibi çeşitlerimizin yanında kişiye özel pastalar yapabiliyoruz. Düğün, nişan ve doğum günü pastaları bizzat maharetli eller tarafından hazırlanıyor" diye konuştu.