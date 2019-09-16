Kapanla durdurulan hırsızlık zanlısından yeminli savunma

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te bir tarladan Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından kovalanan ve otomobilleri yola kurulan kapanla durdurularak yakalanan zanlılardan T.Ç., jandarmaya. "Ben yevmiyeceyim, ben yapmamışım. Yemin ederim çalmamışım" diyerek kendini savundu. Gaziantep'in Nizip ilçesi Günaltı Mahallesi'nde Ö.D'ye ait fıstık bahçesinde hırsızların olduğu ihbarı üzerine Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine seyir eden jandarma ekipleri, bölgede peş peşe kaçan iki aracı fark etti. Jandarmanın "Dur" ihtarına rağmen zanlılar kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil yola döşenen kapanla durduruldu. Kontrolsüz bir şekilde yolda duran otomobile arkasından seyir halinde bulunan bir kamyonet çarptı. Jandarma C.K ve T.C.'yi etkisiz hale getirdi. Zanlılardan T.Ç, "Ben yapmadım abi, bunlar beni yoldan aldı. Ben yevmiyeciyim, ben yapmamışım, ben çalmamışım. Yemin ederim çalmamışım" diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan iki zanlı sorgulanmak üzere karakola götürüldü.