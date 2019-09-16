Kozan’da fırtına ağaçları devirdi

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'NIN Kozan İlçesinde önceki gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Şevkiye Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki üç büyük ağaç gece başlayan fırtınaya yenik düşerek devrildi. Devrilen ve çevrede tehlike oluşturan ağaçlara görevliler müdahale etti. Ekipler, devrilen ağaçları ağaç kesme motorları ile keserek küçük parçalara ayırıp tehlikesiz hale getirdiler. Ekipler, daha sonra ağaç dal ve kütüklerini traktörlere yükleyerek parktaki diğer ağaçları da kontrol edip tehlikeli bir durum olup olmadığını da kontrol ettiler.