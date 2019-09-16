Küçük Halil, biyonik kulaklığına kavuştu

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8 YILDIR kullandığı biyonik kulaklığının etkisini kaybedince duyamayan ve zor günler geçiren Adanalı 10 yaşındaki Halil Çelik, hayırseverlerin yardımıyla yeni kulaklığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. SABAH Güney'de "Küçük Halil'in sesini duyalım" haberinin ardından harekete geçen hayırseverler Halil'e yeni biyonik kulaklığını ulaştırdı.Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'nde yapılan kontrol sonucunda Halil'e yeni kulaklığı takıldı. Oğlunun yeni kulaklığına kavuşmasından dolayı mutluluk gözyaşları döken anne Şükran Çelik, "Yeni kulaklık 30 bin liraydı. 12 bin lirasını SGK karşılıyordu. Eşim sanayide asgari ücretle çalıştığı için geri kalanı karşılayacak gücümüz yoktu" diye konuştu.5'inci sınıfa giden oğlunun başarılı bir öğrenci olduğunu da kaydeden 2 çocuk annesi, "Yavrumun duymaması bizi kahrediyordu. En büyük sıkıntıyı da okulda çekeceğimiz için çok endişeliydik. Oğlum derslerinden geri kalacaktı. Ama artık korkumuz kalmadı. Hayırseverlere ve SABAH Güney'e çok teşekkür ediyorum" dedi.