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Palut: Karagümrük maçına hazırız

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Palut: Karagümrük maçına hazırız
TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, bugün saat 19.00'da Ankara'da oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut geride kalan 3 haftada maç içerisinde inişli, çıkışlı grafikler çizdiklerini belirtti. Palut, "Şu anda yüzde 50-60 kapasite ile oynadığımızı söyleyebilirim. Sezon başı itibariyle de bu çok normal bir durum. Diğer takımlarda bizimle aynı durumda. Lig ilerledikçe daha iyi futbol oynayarak, farkımızı ortaya koyacağımıza inanıyorum. Karabükspor maçı da bunun için bir başlangıç olacak. Kendi sahamızda oynayamazsak da bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp ligdeki iyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
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Palut: Karagümrük maçına hazırız
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