“Acılı eller”in mesaisi başladı

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İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler, işçilerin elleri ve güneşin kavurucu sıcağından geçtikten sonra yemeklerin vazgeçilmezi pul bibere dönüştürülüyor. Türk mutfağında en çok tercih edilen baharatların başında gelen, özellikle kebapların vazgeçilmezi pul biber, sıcak havada uzun, acılı ve zahmetli bir sürecin ardından tüketiciyle buluşuyor. İslahiye Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm alanda ekilen kırmızı biberler, ağustos ayının ortalarında mevsimlik işçiler tarafından sabah erken saatlerde toplandıktan sonra araçlarla ilçe merkezindeki tesislere getiriliyor. Burada tek tek saplarından ayrılan ve makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için geniş alanlara seriliyor. Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcakta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüştürülüyor. Pul biber üreticisi Muzaffer Köse, Türkiye'nin pul biber ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin İslahiye'den karşılandığını söyledi. Biber üretiminin basit gibi görünse de çok zahmet isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Köse, binlerce ailenin bu işten ekmek kazandığını ifade etti. Bölgenin iklim koşulları ürünün kalitesine yansıdığına dikkati çeken Köse, "Türkiye'nin değişik yerlerinde pul biber yapılıyor ama bunun başkenti İslahiye'dir" dedi. Ailesiyle Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak gelen Ayşenur Bakıroğlu da 4 yıldır ilçedeki fabrikada biber ayıkladığını anlattı. İşlerinin çok zor olduğunu söyleyen Bakıroğlu, "Eşim ve 2 çocuğumla geldik. Biberlerin saplarını tek tek ayırıyoruz. Sabah pek sıkıntı yaşamıyoruz ama öğlen olduğu zaman güneş etkisini artırıyor. Hem sıcak hem de acı ellerimizi yakıyor. Akşam çadıra gittiğimiz zaman acıdan yüzümüze dokunamıyoruz ama ekmek parası, ne yapalım katlanıyoruz" diye konuştu.