Aracın her yerinden kaçak sigara fışkırdı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu illerinden getirilecek olan kaçak sigaraların, Adana'da piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçen polis, plakaları önceden tespit edilen iki ayrı aracı, kentin girişinde durdurup, didik didik aradı. Dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü veren zanlıların, otomobillerinde özel olarak tasarladıkları zulalara yerleştirilen toplam 7 bin 350 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Araçların her yerinden sigara fışkırması polisi bile hayrete düşürürken gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi serbest kaldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden kente yüklü miktarda 'kaçak sigara' sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Kentin tüm giriş çıkışları tutulurken, plakaları daha önceden tespit edilen N.G. yönetimindeki 06 DC 3823 plakalı araçla Ö.B. idaresindeki 07 ZA 716 plakalı otomobil de takibe alındı. Her iki araba da kente giriş yaptıktan kısa bir süre sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi civarında oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Polis, N.G. ve yanındaki eşi V.G. gözaltına alınırken, kullandıkları aracın hemen her yerinden kaçak sigara çıktı. Polis, otomobilin 4 kapısı, yedek lastiği, zemin döşemesi, tampon ve torpidonun bulunduğu bölmede sigara buldu; karı-koca gözaltına alındı.Ekipler, Ö.B. yönetimindeki diğer aracı da yine aynı kontrol noktasında durdurdu. Sürücü ile yanında 'yolcu' olarak bulunan eşi D.B. arabadan indirilip, otomobilde de arama yapıldı. Kapılar başta olmak üzere motor bölümü, arka koltukların altından yine kaçak sigara çıktı. Genç çift de gözaltına alındı. Her iki kadın, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, Ö.B. ve N.G. de sevk edildikleri adliyede 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.