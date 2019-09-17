‘Çileli Yol’da sona gelindi

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Türkiye'nin iki önemli turizm kenti Mersin ve Antalya'yı 4 saatte birbirine bağlayarak sürücüleri dik rampa ve yokuşlardan kurtaracak olan 'Akdeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 446 kilometre olan ve son 46 kilometresinde çalışmalar süren proje havadan görüntülendi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 2003 yılında başlatılan ve Mersin- Antalya arasını 4 saate kadar indirecek projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri, eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak. Sürücülerin "çileli yol" diye adlandırdığı Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda sona gelinirken KGM'den edinilen bilgilere göre, 446 kilometrelik yolun 400,5 kilometresinin tamamladığı öğrenildi. KGM'nin verilerinde proje kapsamında Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacak Gökçebelen Tüneli'nin de yapım çalışmalarının devam ettiği, projenin tamamlandığında yolun 33 kilometre kısalacağı belirtildi. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, projenin 2020 yılının sonunda biteceğini söyledi. Torunoğlu, "Bu proje tek Akdeniz Sahil Yolu değil Türkiye'nin kalkınması ve Anamur'un dünyaya açılmasıdır. Şu an itibariyle yolun yüzde 60-70'lik kısmı tamamlandı. Hükümet yetkililerinden bize söylenen 2020'nin sonunda yol bitmiş olacak" dedi. Başkan Torunoğlu, "Bu yolun uzama sebebi Antalya tarafında 2 yolda göçük meydana gelmesi. Yol etütleri yapıldı o da yakında ihaleye çıkacak. Mersin tarafında hızla çalışmalar, tüneller devam ediyor. Bir terslik olmazsa 2020 sonunda bu yol hizmete açılacak" diye konuştu. Akdeniz Sahil Yolu ile Anamur'un daha fazla yatırım alacağını kaydeden Torunoğlu, "Sahil yoluyla Anamur'a yerleşim anlamında, en büyük gelir kaynağımız muz ile tarımı dünyaya açacağız" dedi.