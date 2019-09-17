Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

önemli tarım merkezlerindenAdana'da, bu seneyaklaşık 700 bindekarda ekilen ve800 bin ton ürünbeklenen mısır,1,15 liradan alımfiyatıyla çiftçininyüzünü güldürüyor. "Bereketli topraklar"diye adlandırılan Çukurova'da, çiftçilerin mısırhasadı mesaisi devam ediyor. Yüreğir ZiraatOdası'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de2016'da 6 milyon 800 bin dönümlük mısırekim alanının bu yıl 5 milyon 700 bindönüme düştüğünü belirtildi.Kentte mısır hasadının devamettiğini belirtilirken, " Adana'da2016'dan bu yana verimyaklaşık yüzde 30düştü. Bu yıl havalarınyağışlıolmasınedeniyle ekimgecikti. Bu nedenle verimdedüşüş yaşandı. Bu yıl 700 bin dönüm alanda,800 bin ton mısır bekliyoruz. İlk defa mısır fiyatlarınınerken açıklanması çiftçimizi mutlu etti. Çiftçi, bu yılfiyatların erken açıklanması ve paranın peşin olmasındanmemnun" denildi.Çiftçi Mustafa Gördebil ise, kentte yaklaşık bin dönümlükarazisinde birinci mahsul olarak mısır ektiklerini ifadeetti. Hasada başladıklarını dile getiren Gördebil,"Çok şükür verim kötü değil ama kötü rakamlarda duyuyoruz. Çok iyi verim olan yerler devar. Kilogramını 1,15 liradan satıyoruz,desteği de var. Fiyat güzel, sıkıntımızyok" diye konuştu.