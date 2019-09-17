Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır güldürdü

TÜRKİYE'NİN
önemli tarım merkezlerinden
Adana'da, bu sene
yaklaşık 700 bin
dekarda ekilen ve
800 bin ton ürün
beklenen mısır,
1,15 liradan alım
fiyatıyla çiftçinin
yüzünü güldürüyor. "Bereketli topraklar"
diye adlandırılan Çukurova'da, çiftçilerin mısır
hasadı mesaisi devam ediyor. Yüreğir Ziraat
Odası'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de
2016'da 6 milyon 800 bin dönümlük mısır
ekim alanının bu yıl 5 milyon 700 bin
dönüme düştüğünü belirtildi.
Kentte mısır hasadının devam
ettiğini belirtilirken, " Adana'da
2016'dan bu yana verim
yaklaşık yüzde 30
düştü. Bu yıl havaların
yağışlı
olması
nedeniyle ekim
gecikti. Bu nedenle verimde
düşüş yaşandı. Bu yıl 700 bin dönüm alanda,
800 bin ton mısır bekliyoruz. İlk defa mısır fiyatlarının
erken açıklanması çiftçimizi mutlu etti. Çiftçi, bu yıl
fiyatların erken açıklanması ve paranın peşin olmasından
memnun" denildi.
Çiftçi Mustafa Gördebil ise, kentte yaklaşık bin dönümlük
arazisinde birinci mahsul olarak mısır ektiklerini ifade
etti. Hasada başladıklarını dile getiren Gördebil,
"Çok şükür verim kötü değil ama kötü rakamlar
da duyuyoruz. Çok iyi verim olan yerler de
var. Kilogramını 1,15 liradan satıyoruz,
desteği de var. Fiyat güzel, sıkıntımız
yok" diye konuştu.