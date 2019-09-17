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Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır güldürdü

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır güldürdü
TÜRKİYE'NİN önemli tarım merkezlerinden Adana'da, bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ve 800 bin ton ürün beklenen mısır, 1,15 liradan alım fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor. "Bereketli topraklar" diye adlandırılan Çukurova'da, çiftçilerin mısır hasadı mesaisi devam ediyor. Yüreğir Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de 2016'da 6 milyon 800 bin dönümlük mısır ekim alanının bu yıl 5 milyon 700 bin dönüme düştüğünü belirtildi. Kentte mısır hasadının devam ettiğini belirtilirken, " Adana'da 2016'dan bu yana verim yaklaşık yüzde 30 düştü. Bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle ekim gecikti. Bu nedenle verimde düşüş yaşandı. Bu yıl 700 bin dönüm alanda, 800 bin ton mısır bekliyoruz. İlk defa mısır fiyatlarının erken açıklanması çiftçimizi mutlu etti. Çiftçi, bu yıl fiyatların erken açıklanması ve paranın peşin olmasından memnun" denildi. Çiftçi Mustafa Gördebil ise, kentte yaklaşık bin dönümlük arazisinde birinci mahsul olarak mısır ektiklerini ifade etti. Hasada başladıklarını dile getiren Gördebil, "Çok şükür verim kötü değil ama kötü rakamlar da duyuyoruz. Çok iyi verim olan yerler de var. Kilogramını 1,15 liradan satıyoruz, desteği de var. Fiyat güzel, sıkıntımız yok" diye konuştu.

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Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır güldürdü
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