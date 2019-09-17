Duygu: Şekerli içecekler içerken iki kez düşünün

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, geçtiğimiz hafta Paris'te yapılan Avrupa Kardiyoloji Derneğinin yıllık olağan kongresinde şekerli içecekler ve tatlandırıcılı içecekler ile ilgili yapılan çok önemli bir araştırmaya dair bilgiler verdi. Duygu, yapılan araştırmaya göre şekerli içeceklerin ve tatlandırıcıların tüm nedenli ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarını arttırdığını ve şekerli içeceklerin kalın bağırsak kanserine neden olabildiğini belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu, bu çalışmanın şimdiye kadar yapılan en büyük çalışma olduğunu belirtti. Çalışmaya göre şekerli içeceklerin ölüm oranlarını arttırdığına dair sonuç çıktığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, çalışmada şekerli içecekler ve tatlandırıcılı içeceklerin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti. Prof. Dr. Duygu, "Bu çalışmada günde iki veya daha fazla bardak şekerli içecek tüketenlerle, ayda bir bardaktan daha az tüketenler kıyaslanmıştır. Tatlandırıcılı şekerli içecek tüketenlerde bu içecekleri ayda bir bardaktan az tüketenlere göre tüm sebeplerden ölüm oranları %26 daha fazla bulunmuştur" dedi.