Fuarda öncü şehir Kahramanmaraş oldu

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Kahramanmaraş Ege'de fırtına gibi esti. 88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın onur konuğu olan Kahramanmaraş stantları ziyaretçi akınına uğradı. Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilerle yakından ilgilenirken, şehrin tanıtımı ile ilgili bilgiler de verildi. Gastronomiden şehrin doğal güzelliklerine, el sanatlarından kültür mirasına kadar Kahramanmaraş yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiye tanıtıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'de fuara katılan isimler arasında yerini aldı. Fuar alanında kurulan stantları tek tek dolaşan Başkan Güngör, ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü lezzeti olan dondurma tezgahının başına geçen Başkan Güngör, ziyaretçilere dondurma ikram etti.Gerçekleştirilen organizasyonda Kahramanmaraş'ın onur konuğu olarak yer almasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Güngör, "Dondurma başta olmak üzere, geleneksel el sanatlarımızdan olan ceviz oymacılığında zirvedeyiz. Mutfak eşyaları, tekstil ve kadın ayakkabısı üretiminde hatırı sayılır bir konumdayız. Kuyumculuk ve takı sektöründe Türkiye'de ikinci sıradayız. 300 ila 3000 arasında değişen rakım ile şehrimiz sayısız doğal güzelliğe sahiptir" dedi.