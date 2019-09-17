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mutfağı kadınların kıyafetlerini süsledi

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Gaziantep mutfağı kadınların kıyafetlerini süsledi
GAZİANTEP'TE yüzyıllarca el tezgahlarında dokunan ve padişah kaftanları yapıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnuyu dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapan girişimci Jülide Konukoğlu, koleksiyonlarında Gazianteplilerin sofralarını süsleyen kurutmalıklar, baharatlar, zeytin ve Antep fıstığı desenlerini kullanarak ürünlerini dünyaya pazarlıyor. Kentin en önemli değerlerinden biri olarak gösterilen kutnunun üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması için 2 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğinde kurulan "Kutnu Tanıtım Grubu"nun başkanlığını da yapan Jülide Konukoğlu, çok sevdiği ve vazgeçemediği kutnunun adını dünyaya duyurmak için "Kutnia" markasını oluşturdu.
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Gaziantep mutfağı kadınların kıyafetlerini süsledi
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