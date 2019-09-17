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Geleceğin sanatçıları ödülle döndü

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Geleceğin sanatçıları ödülle döndü
MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencileri Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen yarışmadan ödülle döndü. Her yıl Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rondo Klasika tarafından düzenlenen Yaylı Çalgılar Yarışması'nda farklı ülkelerden birçok yarışmacı katılırken Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencileri de yer aldı. Devlet Konservatuarı Keman Sanat Dalı Eğitmeni Lily Tcuburidze'nin Laçin Akyol ve Deniz Yakın da yarışmada diğer kemancılar gibi jüri karşısında ter döktü. Finale kalan Deniz Yakın A kategorisinde birincilik alırken Laçin Akyol ise B kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmadan sonra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret eden iki genç, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan ile bir araya gelerek başarıların da paylaşmayı ihmal etmedi.
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Geleceğin sanatçıları ödülle döndü
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