Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Güneydoğulu halının duayenleri İngiltere’de

Güneydoğulu halının duayenleri ’de

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Güneydoğulu halının duayenleri İngiltere’de
İNGİLTERE'NİN Harrogate kentinde 15-17 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "The Flooring Show 2019" fuarına katılmak üzere GAHİB heyeti TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Başkanlığı'nda İngiltere'ye gitti. Fuarda makine halısıyla ilgili çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek olan grup farklı ülkelerden alım heyetleriyle de toplantılar yapacak. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Başkanlığı'nda İngiltere'ye giden heyet sektörel gelişmeleri mercek altına alarak, makine halısı üretiminde farklı ülkelerin uyguladığı yeniliklerle 2020 halı modasını belirlemek içinde incelemeler yapacak. Kaplan, "Sektörümüz için büyük önem taşıyan bir fuarda olmak ve Türkiye'yi temsil etmek bizler için büyük önem taşıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneydoğulu halının duayenleri İngiltere’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN