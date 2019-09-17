Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı, yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

durakta otobüsbekleyen kadınıncebinden ceptelefonunu aldığıiddiasıyla gözaltınaalınan bir kişi,çıkarıldığı mahkemecetutuklandı.Güvenlik kameralarıtarafındanda saniye saniyegörüntülenenşahsın rahat tavırları ise görenlerepes dedirtti. Emniyet çıkışıgörüntülenmemek için kafasınıhiç kaldırmayan zanlı, yankesicilik,hırsızlık gibi 9 farklı suçakarıştığını kabul etti.Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde durakta minibüs bekleyen Ö.P. isimli kadının cebinden cep telefonu 'yankesicilik' yöntemiyle çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme neticesinde şahsın daha öncede benzer suçlardan suç kaydı bulunan E.A. (30) olduğu belirlendi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyonlar yapan ekipler, E.A.'yı 6 ay sonra yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, gazetecilerin "Yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karışmışsınız doğru mu" sorusuna da "Doğru" cevabını verdi.Öte yandan, yankesicinin kadının cebinden telefonu alma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Durakta bekleyen kadının arkasından gelen şahıs, herkesin gözü önünde telefonu alarak, gidiyor. Bu sırada bir vatandaş olayı fark eder gibi olduğundan şapkasını takarak olay yerine geri dönen şüpheli, vatandaşa bir şey söyledikten sonra tekrar olay yerinden ayrılıyor.