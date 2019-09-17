Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı, yakalandı

MERSİN'DE
durakta otobüs
bekleyen kadının
cebinden cep
telefonunu aldığı
iddiasıyla gözaltına
alınan bir kişi,
çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Güvenlik kameraları
tarafından
da saniye saniye
görüntülenen
şahsın rahat tavırları ise görenlere
pes dedirtti. Emniyet çıkışı
görüntülenmemek için kafasını
hiç kaldırmayan zanlı, yankesicilik,
hırsızlık gibi 9 farklı suça
karıştığını kabul etti.
TÜM KAMERALAR İZLENDİ
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde durakta minibüs bekleyen Ö.P. isimli kadının cebinden cep telefonu 'yankesicilik' yöntemiyle çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme neticesinde şahsın daha öncede benzer suçlardan suç kaydı bulunan E.A. (30) olduğu belirlendi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyonlar yapan ekipler, E.A.'yı 6 ay sonra yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, gazetecilerin "Yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karışmışsınız doğru mu" sorusuna da "Doğru" cevabını verdi.
SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan, yankesicinin kadının cebinden telefonu alma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Durakta bekleyen kadının arkasından gelen şahıs, herkesin gözü önünde telefonu alarak, gidiyor. Bu sırada bir vatandaş olayı fark eder gibi olduğundan şapkasını takarak olay yerine geri dönen şüpheli, vatandaşa bir şey söyledikten sonra tekrar olay yerinden ayrılıyor.