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Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı, yakalandı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı, yakalandı
MERSİN'DE durakta otobüs bekleyen kadının cebinden cep telefonunu aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahsın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için kafasını hiç kaldırmayan zanlı, yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karıştığını kabul etti.

TÜM KAMERALAR İZLENDİ
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde durakta minibüs bekleyen Ö.P. isimli kadının cebinden cep telefonu 'yankesicilik' yöntemiyle çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme neticesinde şahsın daha öncede benzer suçlardan suç kaydı bulunan E.A. (30) olduğu belirlendi. Şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyonlar yapan ekipler, E.A.'yı 6 ay sonra yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, gazetecilerin "Yankesicilik, hırsızlık gibi 9 farklı suça karışmışsınız doğru mu" sorusuna da "Doğru" cevabını verdi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan, yankesicinin kadının cebinden telefonu alma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Durakta bekleyen kadının arkasından gelen şahıs, herkesin gözü önünde telefonu alarak, gidiyor. Bu sırada bir vatandaş olayı fark eder gibi olduğundan şapkasını takarak olay yerine geri dönen şüpheli, vatandaşa bir şey söyledikten sonra tekrar olay yerinden ayrılıyor.

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Herkesin gözü önünde kadının cebinden telefonu aldı, yakalandı
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