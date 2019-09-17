Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karşıdan karşıya geçmek istedi, yaralandı

Karşıdan karşıya geçmek istedi, yaralandı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Karşıdan karşıya geçmek istedi, yaralandı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 01 RP 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Akbalık'a (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıdan karşıya geçmek istedi, yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN