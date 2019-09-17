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Otomobil, kavşakta 2 motosiklete çarptı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Otomobil, kavşakta 2 motosiklete çarptı
KİLİS'TE otomobilin, kavşakta 2 motosikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Ekrem Çetin kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.Aç'nın kullandığı 01 AC 820 plakalı otomobi, kavşakta Y.H. yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan K.H. ile E.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil, kavşakta 2 motosiklete çarptı
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