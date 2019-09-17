Özel çocukların tüm yemekleri birinci seçildi

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında yapılan "Geleceğin Şefleri Yemek Yarışması"nda down sendromlu 9 çocuk birincilik için mücadele etti. Çocukların hazırladığı menemenler, jürinin takdirini toplarken, yarışma sonucunda 9 yemek de birinci seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te engelsiz mutfakla, engelli çocukların önündeki engelleri kaldırmak istediklerine söyledi. Engelli çocukların eğitimine ve sağlığına olduğu kadar istihdamına da önem verdiklerini aktaran Şahin, "Down sendromlu çocuklar için koruyucu iş yerleri yaptık, mutlu kafe açtık. Mutlu kafede çok mutlu bir şekilde öz güvenleri gelişti. Bu çocuklarımız şimdi yarışmada menemenle yarıştılar. Olağanüstü heyecanlılar, çok mutlular. Şu anda yemek yapar ve yarışır hale geldiler. Bu olağanüstü bir heyecan, olağanüstü bir nokta" diye konuştu. Başkan Şahin, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe Anadolu'nun, Gaziantep'in farkını bütün dünyaya anlatmak istediklerini vurgulayarak, "Dünyanın lezzet başkenti olduğumuzu bütün dünyaya ispatlamayı hedefledik. Bunun için uluslararası boyut çok önemliydi. Bugün bu festivalde San Sebastian'da, Lyon'da, Paris'te ve Londra'da kim ne konuşuyorsa bütün profesyoneller burada. Festivalin başlangıcından bu yana bir milyon ziyaretçimiz oldu" diye konuştu.