Silifke Belediyespor’dan Emiroğlu’na ziyaret

MERSIN'DE Silifke kaymakamlığına yeni atanan Ersin Emiroğlu'nu Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu, yöneticiler Sadık Çelik, Halil Sarı ve altyapıdan sorumlu yönetici Adem Karataş makamında ziyaret etti. Görüşmeden dolayı memnuniyetini dile getiren Emiroğlu, "Silifke'ye yeni geldiğim için Silifke'yi, çevresini, insanlarını tanımaya çalışıyorum. Silifke tarihiyle, doğasıyla, havasıyla güzel bir ilçe. Geçmiş dönemlerimde de sporla ilgilendim, sporu seviyorum. Kaymakamlık olarak amatör spora büyük önem vereceğiz. Silifke Belediye'ye başarılar diliyorum"
dedi.