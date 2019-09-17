Silifke Belediyespor’dan Emiroğlu’na ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Silifke kaymakamlığına yeni atanan Ersin Emiroğlu'nu Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu, yöneticiler Sadık Çelik, Halil Sarı ve altyapıdan sorumlu yönetici Adem Karataş makamında ziyaret etti. Görüşmeden dolayı memnuniyetini dile getiren Emiroğlu,dedi.