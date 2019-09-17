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Silifke Belediyespor’dan Emiroğlu’na ziyaret

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Silifke Belediyespor’dan Emiroğlu’na ziyaret
MERSIN'DE Silifke kaymakamlığına yeni atanan Ersin Emiroğlu'nu Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, Futbol Şube Sorumlusu Alp Kadıoğlu, yöneticiler Sadık Çelik, Halil Sarı ve altyapıdan sorumlu yönetici Adem Karataş makamında ziyaret etti. Görüşmeden dolayı memnuniyetini dile getiren Emiroğlu, "Silifke'ye yeni geldiğim için Silifke'yi, çevresini, insanlarını tanımaya çalışıyorum. Silifke tarihiyle, doğasıyla, havasıyla güzel bir ilçe. Geçmiş dönemlerimde de sporla ilgilendim, sporu seviyorum. Kaymakamlık olarak amatör spora büyük önem vereceğiz. Silifke Belediye'ye başarılar diliyorum" dedi.
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Silifke Belediyespor’dan Emiroğlu’na ziyaret
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