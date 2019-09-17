Sumudica: Çaykur Rize’ye odaklandık

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 4'üncü haftasında evinde'ı 3-2 yenen'te keyifler yerinde... Teknik direktör, hafta boyunca taktik çalıştıklarını ve maçı iyi bir taktik sonucu kazandıklarını söyledi. Ligde tek yabancı teknik direktör olduğunu hatırlatan Sumudica,dedi. Rumen teknik adam, Beşiktaş maçının artık geride kaldığını, önlerinde çok zorlu bir maraton olduğunu belirterek,şeklinde konuştu.