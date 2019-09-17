Sumudica: Çaykur Rize’ye odaklandık

S
üper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Beşiktaş
'ı 3-2 yenen Gazişehir Gaziantep
'te keyifler yerinde... Teknik direktör Marius Sumudica
, hafta boyunca taktik çalıştıklarını ve maçı iyi bir taktik sonucu kazandıklarını söyledi. Ligde tek yabancı teknik direktör olduğunu hatırlatan Sumudica, "Kimseyle polemiğe girmeyeceğim"
dedi. Rumen teknik adam, Beşiktaş maçının artık geride kaldığını, önlerinde çok zorlu bir maraton olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Hazırlıklarımıza başladık. Hedefimiz Karadeniz'den kayıpsız dönmek. Yakaladığımız çizgide yolumuza devam etmek istiyoruz"
şeklinde konuştu.