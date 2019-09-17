Tarsus yeniden sahada

BUGÜN NELER OLDU

arsus Belediyespor çatısı altında kulüp asbaşkanıtarafından yeniden oluşturulantakımı,'de mücadele edecek.Koç Mustafa Secerlioğlu'nun gözetiminde yaptıkları antrenmanlarda güç depolayan basketbolcular; ağırlık, teknik, taktik, savunma ve hücum üzerine çalışmalar yaparak sezona iyi bir başlangıç yapmak için mücadele ediyor. Koç Secerlioğlu,ifadelerini kullandı.