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Tarsus yeniden sahada

Kadınlar Basketbol İkinci Ligi’ne yeni bir soluk getirecek Tarsus Belediyespor transferler sonrası çalışmalara başladı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
Tarsus yeniden sahada
Tarsus Belediyespor çatısı altında kulüp asbaşkanı Hüseyin Torun tarafından yeniden oluşturulan Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Basketbol 2. Lig'de mücadele edecek. Yapılan transferler neticesinde turkuaz-beyaz renkli formayı giyecek olan potanın perileri, sezon hazırlıklarını Koç Mustafa Secerlioğlu ve yardımcı antrenörler nezaretinde Çelebi Spor Salonunda sürdürüyor. Koç Mustafa Secerlioğlu'nun gözetiminde yaptıkları antrenmanlarda güç depolayan basketbolcular; ağırlık, teknik, taktik, savunma ve hücum üzerine çalışmalar yaparak sezona iyi bir başlangıç yapmak için mücadele ediyor. Koç Secerlioğlu, "Takımımıza 7-8 tane oyuncuyu transfer ettik, bunun yanı sıra altyapından oyuncuları takıma adapte ettik. Artık çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.
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Tarsus yeniden sahada
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