Tarsus yeniden sahada

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arsus Belediyespor çatısı altında kulüp asbaşkanı Hüseyin Torun
tarafından yeniden oluşturulan Kadın Basketbol
takımı, Kadınlar Basketbol 2. Lig
'de mücadele edecek. Yapılan transferler neticesinde turkuaz-beyaz renkli formayı giyecek olan potanın perileri, sezon hazırlıklarını Koç Mustafa Secerlioğlu ve yardımcı antrenörler nezaretinde Çelebi Spor Salonunda sürdürüyor.
Koç Mustafa Secerlioğlu'nun gözetiminde yaptıkları antrenmanlarda güç depolayan basketbolcular; ağırlık, teknik, taktik, savunma ve hücum üzerine çalışmalar yaparak sezona iyi bir başlangıç yapmak için mücadele ediyor. Koç Secerlioğlu, "Takımımıza 7-8 tane oyuncuyu transfer ettik, bunun yanı sıra altyapından oyuncuları takıma adapte ettik. Artık çalışma zamanı"
ifadelerini kullandı.