Tütüneker: Yolumuza devam edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

ADANA derbisinden bir puan koparan Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, maça iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti. Rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından çok büyük baskı kuramadıklarını aktaran Tütüneker,diye konuştu. Tütüneker, alınan bir puanıdiye yorumladı.