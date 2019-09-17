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Tütüneker: Yolumuza devam edeceğiz

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Tütüneker: Yolumuza devam edeceğiz
ADANA derbisinden bir puan koparan Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, maça iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti. Rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından çok büyük baskı kuramadıklarını aktaran Tütüneker, "Pas aksiyonlarını yapamadık, telaşlandık. Sonradan Stokes ve Gladky'i oyuna soktuk ama sonuç alamadık. Genel anlamıyla iyi ve mücadeleci bir maç oldu. Artık öyle veya böyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Tütüneker, alınan bir puanı "Bugüne baktığımız zaman kayıptır" diye yorumladı.
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Tütüneker: Yolumuza devam edeceğiz
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