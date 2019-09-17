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Vali Mahmut Demirtaş, Ahilik Haftası’nı kutladı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Vali Mahmut Demirtaş, Ahilik Haftası’nı kutladı
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş Ahilik Haftası'nı kutladı. Vali Demirtaş, "Ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik, cömertlik gibi değerleri esas alan Ahilik kavramının temelleri Anadolu'da atılmıştır. Ahilik kültürü; esnaf ve sanatkârlığı, meslek ahlakı, doğruluk ve tevazuyla harmanlayan tarihte olduğu kadar günümüzde de sosyal ve ekonomik hayatımızda etkin rol oynayan bir kavramdır. Ahilik teşkilatı; esnaf ve sanatkârları ahlaki ve felsefi prensipler etrafında birleştirerek, ilişkilerde dürüst ve güvenilir olma, işine saygı duyma, iş ahlakından ödün vermeme ve şefkatli olma gibi birçok ilkenin etrafında şekillenmiştir. Ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan Ahilik ilkelerini benimsemiş tüm esnaf ve sanatkârlarımızın'' Ahilik Haftası''nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.
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Vali Mahmut Demirtaş, Ahilik Haftası’nı kutladı
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