‘VAR’ olmalı

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FF 1. Lig'in 4. haftasındaile oynadıkları derbide golsüz berabere kalan'un teknik direktörü Levent Eriş,dedi. Eriş, karşılaşmada bazı pozisyonların tartışma yarattığını belirterek TFF 1. Lig'de de(VAR) sistemi olması gerektiğini söyledi.diye konuşan tecrübeli teknik adam,yorumunu yaptı.Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında konuşan Levent Eriş, "Adana derbisinde birkaç tartışmalı pozisyon oldu. Bunların tartışma yaratmaması için VAR sistemi mutlaka TFF 1. Lig'de de olmalı" dedi. Artık bu maçı unutup önlerine bakacaklarını ifade eden teknik adam Eriş, "Önce Adanaspor taraftarına bu ambiyansı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar desteklediler" şeklinde konuştu.