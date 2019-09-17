‘VAR’ olmalı

T
FF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor
ile oynadıkları derbide golsüz berabere kalan Adanaspor
'un teknik direktörü Levent Eriş, "Bu mücadele anlayışımız devam edecek, inşallah hiç kaybetmeyen ve asla pes etmeyen takım görüntümüz sürecek"
dedi. Eriş, karşılaşmada bazı pozisyonların tartışma yarattığını belirterek TFF 1. Lig'de de Video Yardımcı Hakem
(VAR) sistemi olması gerektiğini söyledi.
HANDİKAPLAR YARATIYOR
"Çocuklarımı kutluyorum"
diye konuşan tecrübeli teknik adam, "10 kişi kaldık, aslanlar gibi mücadele verdiler. Eksik kalan taraflarımız var. Henüz bazı oyuncularımız hazır değil. Onları da hazırlayıp bir an önce takıma dahil etmeliyiz. Milli aralar iyi geliyor ama bazı oyuncuların da milli takımdan dolayı bizimle birlikte olmayışı zaman zaman handikaplar yaratıyor. Bu mücadele anlayışımız devam edecek, inşallah hiç kaybetmeyen ve asla pes etmeyen takım görüntümüz sürecek"
yorumunu yaptı.
BU MAÇI UNUTTUK
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında konuşan Levent Eriş, "Adana derbisinde birkaç tartışmalı pozisyon oldu. Bunların tartışma yaratmaması için VAR sistemi mutlaka TFF 1. Lig'de de olmalı" dedi. Artık bu maçı unutup önlerine bakacaklarını ifade eden teknik adam Eriş, "Önce Adanaspor taraftarına bu ambiyansı oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar desteklediler" şeklinde konuştu.