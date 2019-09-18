Ar-Ge teknoloji yönetimi programı AOSB’de yapıldı

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Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde, AOSB Akademi tarafından gerçekleştirilen "AR-GE Teknoloji Yönetimi" programı kapsamında, TUBİTAK Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu Bilimsel Programı Sorumlusu Yılmaz Burak Kaya tarafından söyleşi gerçekleştirildi.Dört gün süren program kapsamındaki söyleşide; TUBİTAK Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu Bilimsel Programı Sorumlusu Yılmaz Burak programın önemine dikkat çekerek, "Firmalarda Ar-Ge yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, daha sistematik bir hale getirmeyi, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme, uygulama ve liderlik yapabilme yeteneğini kazandıran" Ar-Ge Yönetimi Programının amaçlarını anlattığı söyleşide, AR - GE'nin önemine de vurgu yaptı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın (TEYDEB), ülke genelinde özel sektör kuruluşlarının araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklediğini belirten Yılmaz Burak Kaya, "TEYDEB; girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliğini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir" dedi.