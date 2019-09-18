Balkan şampiyonu Şahinbeyli

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen, Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan şampiyon olarak döndü.Seydi Vakkas Dağdelen'in aldığı başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaklaşık 13 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlardan bir tanesi de Taekwondo. Hocamız bu anlamda önemli çalışmalar yaparak, başarılı sporcular yetiştiriyor.ifadelerini kullandı. SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, olağanüstü genel kurula gidiyor. Futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 7 Ekim'de gerçekleştirilecek. 12 Eylül'de kulübün şirket yönetimi Adil Sani Konukoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi'ye devredilmişti.