Balkan şampiyonu Şahinbeyli

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aziantep'te Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen, Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan şampiyon olarak döndü. Daha önce birçok önemli başarıya imza atarak ülkemizi, şehrimizi ve Şahinbey'imizi gururlandıran Seydi Vakkas Dağdelen, yeni bir başarıya daha imza atmak için Bulgaristan'ın Samakov şehrinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 74 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.
Seydi Vakkas Dağdelen'in aldığı başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak yaklaşık 13 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlardan bir tanesi de Taekwondo. Hocamız bu anlamda önemli çalışmalar yaparak, başarılı sporcular yetiştiriyor. Bunlardan birisi de Seydi Vakkas Dağdelen'dir. Sporcumuz daha önce birçok önemli başarıya imza attı. Bizleri ve ülkemizi gururlandırmıştır"
ifadelerini kullandı. SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, olağanüstü genel kurula gidiyor. Futbol kulübünün bağlı bulunduğu derneğin olağanüstü genel kurulu 30 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 7 Ekim'de gerçekleştirilecek. 12 Eylül'de kulübün şirket yönetimi Adil Sani Konukoğlu'ndan Mehmet Büyükekşi'ye devredilmişti.