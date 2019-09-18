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Direğe çarpan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 18.9.2019
Direğe çarpan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
HATAY'IN Arsuz ilçesinde refüjdeki direğe çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Serhat K'nin kullandığı 31 KES 33 plakalı otomobil, İskenderun- Arsuz yolu cezaevi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Serhat K. ile otomobildeki Mustafa K'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine götürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Direğe çarpan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
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