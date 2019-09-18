Diri diri yakacaklardı

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Adana'da iş kadını Ebru Berköz Karaca (48), iddiaya göre çalıştırdığı işyerini elinden almak isteyen Levent G. ve Orhan G.'nin saldırısına uğradı. Önce beyzbol sopasıyla darp edilen, daha sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmak istenen genç kadın, "Önce sopayla darp ettiler. Daha sonra üzerime yakıcı bir madde döküp beni diri diri yakmaya çalıştılar. Bağırınca bırakıp kaçtılar" dedi.İddiaya göre, Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda mekan sahibinin uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine mekan sahibi Levent G. ile Doğan G. 2,5 ay önce Karaca'nın iş yerini basarak ölüm tehdidiyle çalışanları dışarı çıkarıp, mekanına el koydu.Bunun üzerine Karaca, durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Savcılık kafenin anahtarına el koyarak soruşturma başlattı. Mekan sahibi ve adamları kapının kilidini değiştirerek Karaca'ya ait kafeyi tekrar kullanıma açtı. Durumu savcılığa bildiren Karaca, bu sefer de şikayetini geri çekmesi için ölüm tehditleri aldı. Önceki gece Ebru Berköz Karaca'nın bulunduğu otomobilin önünü kesen Levent G., Doğan G ve İsmail A. genç kadını otomobillerine alıp uzaklaştılar.Adnan Menderes Bul-varı'ndaki adaya giden üç kişi iddiaya göre Karaca'yı sopayla darp ettikten sonra, diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna yanıcı madde döktü. Karaca'nın bağırıp yardım istemesi üzerine üç kişi otomobile binip kaçtı. Kendi imkanlarıyla yakınlarını arayan ve hastaneye götürülen Karaca, tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis, olaydan sonra Karaca'yı darp eden Levent G., Doğan G.'yi gözaltına alırken, İsmail A.'yı arıyor.Olayın şokunu yaşayan ve ölümle burun buruna geldiğini kaydeden Ebru Berköz Karaca, "5 yıldır kafe işletiyorum. Mekanımıza el koydular şikayetçi olunca da ölümle tehdit ettiler. Bununla da yetinmeyerek beni kaçırıp işkence yaptıktan sonra üzerime yanıcı madde döktüler Bu anları da videoya çektiler. Çakmakla beni yakmak isterken bağırdım ve otomobile binip kaçtılar. Diri diri yakacaklardı. Adaletimize güveniyorum ve bunlara gerekli cezayı vereceklerdir" dedi.