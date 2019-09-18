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’da her şey yolunda

TFF 1. Lig’de geride kalan dört haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Hatayspor, İstanbul kulübüne de kaybetmemenin mutluluğunu yaşıyor. Teknik direktör İlhan Palut, “Beraberlik normal bir sonuçtu” dedi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
Hatay’da her şey yolunda
TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Hatayspor yenilmezliğini sürdürdü. TFF 1. Lig'de 8 puanla dördüncü sırada yer alan bordo-beyazlı ekipte teknik direktör İlhan Palut, Karagümrük beraberliğinin normal bir sonuç olduğunu söyledi.

BİZ DAHA İYİ OYNADIK
TEKNIK adam Palut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakip dengeli ve tecrübeli bir takımdı. İlk yarı boyunca düşündüğümüz planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bunun en önemli nedeni basit pas hataları yapmamızdı" dedi. Rakibin ilk yarıda tek pozisyonu olduğunu savunan teknik direktör Palut, "İkinci yarı iyi bir Hatayspor izledik. Bunu ceza sahasında tehlikeli pozisyonlara çeviremedik" ifadelerini kullandı.

LİGİN BAŞINDAYIZ
HATAYSPOR'UN kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Palut, "Sezon başından bun yana yakaladığımız çıkışı sürdürüyoruz. Sonuçlara baktığımızda 2 galibiyet 2 beraberlik almışız. Bence bu kötü bir tablo değil. Ligin henüz başındayız. İlerleyen haftalarda bu takımın neler yapabileceğini herkese yine göstereceğiz" şeklinde konuştu.
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