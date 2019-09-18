Hatay’da her şey yolunda

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 4. haftasında sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Hatayspor yenilmezliğini sürdürdü.TEKNIK adam Palut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakip dengeli ve tecrübeli bir takımdı. İlk yarı boyunca düşündüğümüz planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bunun en önemli nedeni basit pas hataları yapmamızdı" dedi. Rakibin ilk yarıda tek pozisyonu olduğunu savunan teknik direktör Palut,ifadelerini kullandı.HATAYSPOR'UN kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Palut,şeklinde konuştu.