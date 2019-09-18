İnme merkezi hayat kurtarıyor

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şehir hastaneleri arasında ilk inme merkezine sahip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğerleri için model olacak. Son model teknolojik cihazlarla donatılan uzman nörologların görev yaptığı merkezde, beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı olarak ortaya çıkan, bazen ölüme bile yol açabilen inme tedavi ediliyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin, vücudun bir tarafında kuvvetsizlik, dengesizlik, görme kaybı, konuşamama ve uyuşma gibi şikayetlerle ortaya çıkan halk arasında "felç" olarak da adlandırılan rahatsızlık olduğunu söyledi. İnmenin toplum için ciddi bir yara olduğunu dile getiren Arlıer, bu hastaların tedavi edilmediğinde yatalak ve tekerlekli sandalyeyle yaşamaya mahkum kalabildiğini aktardı. İnme merkezlerinin Türkiye'de hızlıca kurulması ve yaygınlaşmasının önemine değinen Arlıer, bu kapsamda Adana'da şehir hastanesinde hasta kabulüne başlayan merkezle şifa olmaya çalıştıklarını belirtti. İnme geçiren, felç olan hastalara ilk altı saat içerisinde müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizen Arlıer, "Kimi zaman özel hastalarda bu süre 24 saate de çıkabiliyor. Ama en önemlisi ilk altı saat. Burada özellikle ilk altı saat içerisinde konuşamama, görmeme, dengesizlik, işitme kaybı olan hastaları damarlarını açıp sağlığına kavuşturuyoruz. Bu merkez ülkemizde 10 yerde var" diye konuştu.