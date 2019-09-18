İskenderun’da doğa yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun Belediyesi vatandaşların sosyal ve sportif yaşantısına, hareketli yaşam tarzına katkı sağlayabilmek, amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Atik Yaylası radar yolu üzerinde piknik alanında bir araya gelen vatandaşlar İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanı öncülüğünde yürüyüşe başladı. Yaklaşık 3 km gidiş,3 km geliş toplamda 6 km yürüyen ekip bol bol hatıra fotoğrafı da çekilmeyi ihmal etmedi. Başkan Fatih Tosyalı, vatandaşı spora teşvik etmek adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Amanos Dağı'nın temiz havasında çam ormanlarının arasında düzenlenen yürüyüşümüz oldukça güzel geçti. Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşlerimiz ve farklı sportif faaliyetlerimiz devam edecek. Doğa yürüyüşüne katılan tüm vatandaşlarımıza ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.