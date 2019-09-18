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Elbistan İlçesinde yolda yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirmesi sonucu biyonik kulaklığını kaybeden Nergis İspir, kulaklığına tekrar kavuşmak için hayırseverlerden yardımı bekliyor. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için yeni kulaklık alamayan genç kız, "Kulaklığım olmadan yaşayamam" dedi. 4 yıl önce canından çok sevdiği kardeşi İrfan İspir'i kaybeden Nergis, bunalıma girmesi ve stresten dolayı kulakları duymamaya başladı. Yapılan ameliyat sonucu Nergis'e biyonik kulaklık takıldı. Kızının 4 ay önce ekmek almak için markete gittiği sırada sara nöbeti geçirdiğini söyleyen Meryem İspir, "Yere düşüp bayıldığı için çevredeki insanlar yardım etmek isterken kulaklığı düşmüş. Her yeri aradık ama bulamadık" diye konuştu. Kızının 3 yıldır kullandığı biyonik kulaklığı SGK tarafından karşılandığını anlatan anne, "Kızım daha önce dışarı çıkar arkadaşlarıyla görüşürdü. Kulaklığını kaybettikten sonra hayata küstü" derken, Nergis İspir ise, "Kulaklığımı kaybettiğim gündün beri dışarı çıkmıyorum. Çünkü insanların ne dediğini duymuyorum. Hayattan tat almıyorum. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum" şeklinde konuştu.