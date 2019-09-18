Şalvar güreşleri nefes kesti

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta Tekir Şalvar Güreş Müsabakası düzenlendi. Güreşçilerin kısa şalvar giydiği müsabakalar kıran kırana geçti. Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından finalde rakibi Adem Uzun'u yenen Enes Bandırma, başpehlivan oldu. Şampiyonadabirinciliğe ulaştı.Şampiyonada meydana çıkan 4 çocuk da karşı karşıya geldikleri centilmenlik yarışından dolayı ödüllendirildi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, yarışmaları yüksek izleyici ve sporcu katılımıyla yaptıklarını belirtti.