Şalvar güreşleri nefes kesti

T
ürkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta Tekir Şalvar Güreş Müsabakası düzenlendi. Güreşçilerin kısa şalvar giydiği müsabakalar kıran kırana geçti. Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından finalde rakibi Adem Uzun'u yenen Enes Bandırma, başpehlivan oldu. Şampiyonada 30 kiloda Ozan Datlı, 35 kiloda Emre Çiftçi, 40 kiloda Ekrem Arslan, 45 kiloda Uğurcan Şahin, 50 kiloda Bayram Esendere, 55 kiloda Yavuzhan Karadoğaner, 60 kiloda Mehmet Çam, 65 kiloda Ali Çam, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Ömer Çomruk, 80 kiloda Ahmet Furkan Kara, 85 kiloda İsmail Bulut
birinciliğe ulaştı.
YÜKSEK KATILIM VARDI
Şampiyonada meydana çıkan 4 çocuk da karşı karşıya geldikleri centilmenlik yarışından dolayı ödüllendirildi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, yarışmaları yüksek izleyici ve sporcu katılımıyla yaptıklarını belirtti.