Sepsis zamana karşı yarışılan bir hastalık

BUGÜN NELER OLDU

Sepsis Alliance (GSA) ve World Health Organization (WHO), kurumlarının sepsis konusunda farkındalık yaratmak üzere kabul ettiği Dünya sepsis gününde hastalığın Dünyada yılda 30 milyondan fazla bireyi etkilemekte ve 8 milyona yakın kişinin de ölümüne neden olduğuna vurgu yapıldı. Konu ile ilgili Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz Hipokrat Toplantı Salonunda bir sunum yaparak hastalık hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Özyılmaz, Enfeksiyonlara karşı «anormal ve uygunsuz konak yanıtına» neden olan, hayatı tehdit edici organ disfonksiyonu olarak tanımlanan sepsisin koroner dışı yoğun bakım ünitelerinde en sık ölüm sebeblerinden biri olduğuna işaret etti. Özyılmaz, hastalığın Dünyada yılda 30 milyondan fazla bireyi etkilemekte ve 8 milyona yakın ölüme neden olduğunu, kurtulan hastalarda ise engellilik, sakatlık çeşitli durumların gelişebildiğine dikkati çekti. Özyılmaz, sepsisin acil olarak tedavi edilmesi gereken zamana karşı yarışılan bir durum olduğuna da değindi.