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Tahta Köprü’de sona gelindi

Türkiye’nin en önemli sulama projelerinden biri olan Tahta Köprü Barajı’ndaki set yükseltme çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Hüseyin Yayman, “Proje 2020’de bitecek” dedi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
Tahta Köprü’de sona gelindi
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahta Köprü Barajı'na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Taşkınların önlenmesi ve Amik Ovası'nın sulama ihtiyacını karşılanması amacıyla yapılacak set yükseltme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Yayman, "Çiftçimizin yüzü gülecek ve çiftçilerimizin her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi. Yayman, "Baraj yükseltme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 2020 yılında Amik Ovası'nda sulanmayan bir karış tarla kalmayacak. Türkiye'nin en önemli sulama projelerinden biri olan Tahta Köprü Barajımızda çalışmaları takip ettik. İnsan üstü bir çalışma var. İnşallah sene bitmeden barajımız su tutmaya başlayacak. Amik Ovası'na can verecek barajımız için Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.
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Tahta Köprü’de sona gelindi
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