Tahta Köprü’de sona gelindi

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahta Köprü Barajı'na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Taşkınların önlenmesi ve Amik Ovası'nın sulama ihtiyacını karşılanması amacıyla yapılacak set yükseltme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Yayman, "Çiftçimizin yüzü gülecek ve çiftçilerimizin her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi. Yayman, "Baraj yükseltme çalışmaları son hızıyla devam ediyor. 2020 yılında Amik Ovası'nda sulanmayan bir karış tarla kalmayacak. Türkiye'nin en önemli sulama projelerinden biri olan Tahta Köprü Barajımızda çalışmaları takip ettik. İnsan üstü bir çalışma var. İnşallah sene bitmeden barajımız su tutmaya başlayacak. Amik Ovası'na can verecek barajımız için Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.