Uluslararası yaz okulu tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi'nin, Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Saraybosna Hukuk Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "Çatışma Sonrası Toplumlarda Güncel Hukuksal Sorunlar" konulu uluslararası yaz okulu sona erdi. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenlerin ders verdiği ve 19 ülkeden 27 lisans ile lisansüstü öğrenci ve genç profesyonel hukukçuların katıldığı yaz okulunda "Çatışma Sonrası Toplumlarda Devletin İnşası ve Yetki Paylaşımı" teması işlendi. Yakın Doğu Üniversitesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde gerçekleştirilen derslerin yanı sıra katılımcılar, Lefkoşa ve Girne bölgesindeki tarihi yerleri de ziyaret ettiler. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından Meclis binasında ağırlanan katılımcılara, Kıbrıs Sorunu'nun güncel durumu, KKTC'deki Parlamenter Sistemin işleyişi ve diğer güncel konular hakkında bilgiler verildi. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.