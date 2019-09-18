Vakkas dede uzun yaşamın sırrını anlattı

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Araban ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Vakkas Ekici, uzun ve sağlıklı bir yaşam için doğal ürünler tüketilmesini tevsiye etti. Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, 10 çocuk ve 40 torun sahibi Vakkas Ekici'yi evinde ziyaret etti. Ekici'nin Kırsal Akbudak Mahallesi'ndeki evini ziyaretinde asırlık çınarın sorunlarını dinleyen Açıkyürek'e, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Erşahin de eşlik etti. Hafızasında yer eden özellikle çocukluk ve askerlik anılarından bahseden Ekici, uzun yaşamanın sırlarını da anlattı. Ekici, hayatı boyunca çalıştığını aktararak " Çocukluğumdan bu yana bahçemde yetiştirdiğim doğal ürünleri yedim" dedi.