Verimi yüksek iki yeni muz çeşidi geliştirildi

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Erdemli ilçesinde geliştirilen iki yeni muz çeşidiyle dekarda 6 ton olan verim yaklaşık 10 tona çıkartılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ar-Ge uzmanları, yaptıkları çalışma sonucunda birim alandan daha yüksek verim elde edilen muz çeşidi geliştirdi. "Grand Nain" ve "Alata Azman" adıyla tescillenen muz çeşitleriyle dekar başına verim önemli oranda artacak. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, enstitüde sebze, meyve, süs bitkileri ve arıcılık konusunda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını söyledi. Çalışmaların ülke tarımının kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Keleş, yapılan son çalışmada yeni muz çeşitlerinin geliştirildiğini anlattı.