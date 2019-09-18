Yüreğir’de eğitime destek kursları başladı

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir gençlerin eğitimine büyük önem veriyor. Yüreğir'de yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde düzenlenen bütün kurslar ücretsiz. Öğrencilere yönelik olarak LGS, AYT ve TYT kursları ve ders takviye kursları, yetişkinlere yönelik hobi ve meslek kurslarından bütün Yüreğirli vatandaşlar ücretsiz faydalanıyor. Öğrencilere dağıtılan eğitim setleri de ücretsiz olarak dağıtılıyor. 6-7-8-9-10-11-12 ve mezun olan öğrenciler ders takviye kurslarına katılabiliyorlar. AYT ve TYT kurslarının Fatih Sultan Mehmet, Fatih Terim, Doğankent ve Yunus Emre kültürevlerinde LGS kursları ve ders takviye kurslarının bütün kültürevlerinde verildiğini belirten Kocaispir ''Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkı koymaya büyük önem veriyoruz" dedi.