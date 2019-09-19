11 Kazak sanatçının özel eserleri sergileniyor

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Yasbı Agıtayen, Sagın Abzalov, Manas Kazıkeyev, Darıya Kasteyeva, Marat Gabdrakhmanov'a ait eserler ile Nelli Bube, Rakhimzhan Sadygulov, Mukhit Murzaliyev, Tileuzhan Batanov, Nurbolat İskakov ve Gleb Antochshenko-Olenev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 70 eserden oluşan 2 farklı sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alan 70 eserden oluşan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına, Mukhit Murzaliev ile Marat Gabdrakhmanov ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptılar.