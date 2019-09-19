ADASO’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

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Sanayi Odası (ADASO) ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Adanalı firmalara yeni iş alanları oluşturma hedefi taşıyan "Onaylı Tedarikçi Belgesi Bilgilendirme Toplantısı ve AFGM Yetkilileriyle Başvuru Değerlendirme Görüşmeleri" gerçekleştirildi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ile ADASO üyesi firmalar bir araya geldi. ADASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Başer, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'na bağlı Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün, sürdürülebilir, kaliteli ve teknik yeterliliğe sahip firmalardan alım yapmasını sağlamak üzere 01.01 2020 itibariyle Onaylı Tedarikçi Belgesi alınması zorunlu hale gelecektir" dedi Başer, "Bu nedenle düzenlenen toplantının çok önemli olduğu kanaatindeyim. Umarım ki bu toplantı sonunda birçok Adanalı firma gerekli koşulları tamamlayıp Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışacaktır" dedi. Adana ile şu anda sadece 4 firma ile iş birliği içerisinde olduklarını söyleyen AFGM Kalite Sistem Yönetim Daire Başkanı Mühendis Albay Fatih Yiğit ise, "Adana ile daha fazla iş yapmak istiyoruz ve bunun için buradayız." diye konuştu.