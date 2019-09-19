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Başkan Yeloğlu: Algı operasyonu yapılıyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Başkan Yeloğlu: Algı operasyonu yapılıyor
AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, dünyanın bütün egemen güçlerinin, Türkiye üzerinde oyun oynadığını ve Türkiye'nin yıkılmasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıkılması ile eş değer gördüğünü belirterek, "Bizim partimize ve liderimize sahip çıkmamız lazım" dedi. İlçe gezilerini sürdüren Yeloğlu, Payas'ta partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Son günlerde büyük bir algı operasyonu yapıldığının altını çizen Yeloğlu, "Birlik ve beraberliğimizi sağlamamız lazım. Geçmişten ders almamız lazım ki o derslerden yaptığımız çıkarımlar ile daima önümüze bakalım. Aydınlık günlere el ele kol kola inşallah yürüyeceğiz. Buna bizim de ihtiyacımız var ama bizden çok Devletimizin, milletimizin ihtiyacı var" dedi.
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Başkan Yeloğlu: Algı operasyonu yapılıyor
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