Hekim adayları beyaz önlük giydi

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan 302 öğrenci düzenlenen törenle 'Beyaz Önlük' giydi. ÇÜ Tıp Fakültesi'nde geleneksel olarak düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni" Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas, Dekan Yardımcıları, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Başhekim Yardımcıları ile çok sayıda Akademisyen ve öğrencilerin aileleri katıldı. Prof. Dr. Özbarlas öğrencilere hitap etti. Prof. Dr. Özbarlas "Öğrencilerimizin Tıp Fakültesine giriş günü olan beyaz önlük giyme töreninden, mezuniyetlerine kadarki harikulade gelişimi memnuniyetle izliyoruz. Bunu sizler de göreceksiniz." Cümlesini kullandı. Hekimlikte teşhis ve tedaviye ek olarak toplumu hastalıklardan korumanın önemine değinen Prof. Dr. Özbarlas, bu yolda öğrencilere gerekli olan en önemli aracın 'bilim' olduğunu ifade etti. Konuşmalarının ardından fakülteye dereceyle giren öğrencilere Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal başta olmak üzere diğer Akademisyenler tarafından başarı belgeleri ve çeşitli ödüller verildi. Daha sonra Akademisyenlerin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesinin ardından Dekan Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas tarafından Beyaz Önlük Andı okundu. Tıp Fakültesi'ne başlayan öğrencilere yeni dönemin ilk dersini ise fakültenin en kıdemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Reha Ersöz verdi.