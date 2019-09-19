Her ilkokul öğrencisine bir fidan verildi

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Erdemli İlçesi Kösbucağı İlkokulu bahçesine on yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytin ağaçları bir ton zeytinyağı veriyor. Öğrenciler bu yılda protokol ile okul bahçesine bin adet yaban mersini, keçiboynuzu ve zeytin fidanı dikti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Aynı okula öğrencilerimiz tarafından 10 yıl önce 500 adet zeytin fidanı dikilmişti. Şimdi o zeytin fidanları serpildi ve koca ağaç olup meyve vermeye başladı. Zeytin ağaçlarından toplanan meyvelerden yaklaşık 1 ton zeytinyağı elde edilmeye başlandı. Bu okulumuz için iyi bir gelir. Artık uygun olan okullarımızın bahçelerine zeytin fidanı ve keçiboynuzu fidanı dikeceğiz" dedi.