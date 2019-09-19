Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Her ilkokul öğrencisine bir fidan verildi

Her ilkokul öğrencisine bir fidan verildi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Her ilkokul öğrencisine bir fidan verildi
MERSİN'İN Erdemli İlçesi Kösbucağı İlkokulu bahçesine on yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytin ağaçları bir ton zeytinyağı veriyor. Öğrenciler bu yılda protokol ile okul bahçesine bin adet yaban mersini, keçiboynuzu ve zeytin fidanı dikti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Aynı okula öğrencilerimiz tarafından 10 yıl önce 500 adet zeytin fidanı dikilmişti. Şimdi o zeytin fidanları serpildi ve koca ağaç olup meyve vermeye başladı. Zeytin ağaçlarından toplanan meyvelerden yaklaşık 1 ton zeytinyağı elde edilmeye başlandı. Bu okulumuz için iyi bir gelir. Artık uygun olan okullarımızın bahçelerine zeytin fidanı ve keçiboynuzu fidanı dikeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her ilkokul öğrencisine bir fidan verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN