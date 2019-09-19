Işıkay: Genç bir kadro kurduk

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerindentarafından bu yıl 13. kez düzenlenen'na katılanilk maçta101-67 mağlup oldu.ve'nun forma şansı bulduğu maçta ortaya konulan oyun memnun etti.KULÜP Başkanı Mehmet Işıkay, lige çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Kayseri'de ilk kez sahaya çıktık. Bu sezon iyi oyunculardan kurulu genç ve mütevazı bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz sezona iyi başlayıp çıkış yakalamak. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.