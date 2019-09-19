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Işıkay: Genç bir kadro kurduk

Erciyes Kupası’ndaki oyun için konuşan başkan Mehmet Işıkay, “Mütevazı kadro kurduk, elimizden geleni yapacağız” dedi

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Işıkay: Genç bir kadro kurduk
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'na katılan Adana Basketbol ilk maçta Çukurova Basketbol 101-67 mağlup oldu. Sahada Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi, Ivashchanka, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç, Melis Uçar, Prince ve Dikeoulaku'nun forma şansı bulduğu maçta ortaya konulan oyun memnun etti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
KULÜP Başkanı Mehmet Işıkay, lige çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Kayseri'de ilk kez sahaya çıktık. Bu sezon iyi oyunculardan kurulu genç ve mütevazı bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz sezona iyi başlayıp çıkış yakalamak. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
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Işıkay: Genç bir kadro kurduk
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